Нижегородская служба занятости планирует устроить восемь тысяч подростков этим летом

Нижегородский кадровый центр «Работа России» планирует этим летом трудоустроить около 8 тысяч подростков в возрасте 14−18 лет по программе временной занятости. В прошлом сезоне при содействии службы работу получили более 7 тысяч подростков.
На данный момент заключено 174 договора с работодателями, по которым уже трудоустроено 310 человек; год назад в это время было лишь 11 договоров и 19 трудоустроенных.
Министр демографии и развития человеческого капитала Игорь Пантюхин подчеркнул, что летняя занятость даёт подросткам первые рабочие навыки, знакомит с профессиями и корпоративной культурой. Регион участвует в федеральном проекте по профориентации и маршрутизации молодёжи, где временная занятость — один из ключевых инструментов.
Подростки могут работать на производстве, в здравоохранении, культуре, дополнительном образовании, дошкольных и школьных учреждениях. Вакансии включают вожатых, операторов аттракционов, упаковщиков, учеников слесарей и электромонтеров, помощников воспитателя и библиотекаря, администраторов, работников по озеленению и уборке и другие.
Заработная плата по заявленным местам в 2026 году составляет 27−35 тыс. рублей (в 2025 году — 22,4−30 тыс.). Для трудоустройства необходимы согласие родителей (а для младше 15 лет — разрешение органов опеки), паспорт, ИНН, СНИЛС, банковский счет и трудовая книжка. Служба занятости обеспечивает официальное оформление, безопасные условия труда, медосмотр за счёт работодателя и своевременные выплаты, включая областную поддержку 1 863−2 795 ₽ в месяц; в 2026 году на выплаты выделено свыше 1,9 млн руб.
Заявления принимают дистанционно на портале «Работа России» или лично в офисах кадрового центра.
Ранее эксперт рассказала, какие специалисты востребованы в Нижегородской области летом.