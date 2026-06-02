Срок включения горячей воды перенесли для жителей шести улиц Воронежа

Подачу ресурса должны были возобновить ещё 29 мая.

Источник: Аргументы и факты

Отключение горячего водоснабжения в Коминтерновском районе Воронежа продлили на неопределённый срок. Это связано с тем, что объём работ оказался больше, чем предполагалось изначально. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в региональном филиале «РИР Энерго».

Продлить отключение горячей воды пришлось по следующим адресам:

ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21;

бульвар Победы, 8, 10, 12, 16, 18, 18а, 20, 25, 29а, 31, 33;

ул. Владимира Невского, 1, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 22/1, 24, 26, 28, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4;

ул. Генерала Лизюкова, 44, 46, 46а, 54, 56, 75, 77, 79, 83, 85;

ул. Хользунова, 72б, 88, 92, 94, 96;

ул. Жукова, 9.

Напомним, что горячую воду в указанных домах отключили во вторник, 26 мая. Предполагалось, что её не будет до субботы, 30 мая.

На текущий момент точные сроки возобновления подачи горячей воды неизвестны. О них сообщат дополнительно.

Ранее стал известен график отключения горячего водоснабжения с июне.