Срок включения горячей воды перенесли для жителей шести улиц Воронежа

Отключение горячего водоснабжения в Коминтерновском районе Воронежа продлили на неопределённый срок. Это связано с тем, что объём работ оказался больше, чем предполагалось изначально. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в региональном филиале «РИР Энерго».
Продлить отключение горячей воды пришлось по следующим адресам:
ул. 60 лет ВЛКСМ, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21;
бульвар Победы, 8, 10, 12, 16, 18, 18а, 20, 25, 29а, 31, 33;
ул. Владимира Невского, 1, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 22/1, 24, 26, 28, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4;
ул. Генерала Лизюкова, 44, 46, 46а, 54, 56, 75, 77, 79, 83, 85;
ул. Хользунова, 72б, 88, 92, 94, 96;
ул. Жукова, 9.
Напомним, что горячую воду в указанных домах отключили во вторник, 26 мая. Предполагалось, что её не будет до субботы, 30 мая.
На текущий момент точные сроки возобновления подачи горячей воды неизвестны. О них сообщат дополнительно.
