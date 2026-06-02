Хабаровский стрелок Андрей Балухо завоевал две бронзы на чемпионате России в Казани

Ветеран СВО Иван Атутов выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Источник: Комсомольская правда

Спортсмены Хабаровского края успешно выступили на чемпионате и первенстве России по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (16+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Турнир прошёл в Казани и собрал около 100 участников из 27 регионов страны. Хабаровский край представили несколько спортсменов. Главным достижением стало выступление Андрея Балухо, который завоевал две бронзовые награды — в упражнениях с мелкокалиберным пистолетом на 25 метров и с пневматическим пистолетом.

Также ветеран специальной военной операции Иван Атутов выполнил норматив кандидата в мастера спорта на этом турнире. Это значимый результат для спортсмена, который продолжает представлять регион на всероссийских соревнованиях.

Андрей Балухо поделился впечатлениями от выступления:

— В упражнении П3 в прошлом году я стал чемпионом, но в этот раз конкуренция была гораздо серьезнее. Финал был непредсказуемым: я был и первым, и вторым, скатывался на пятое место, но в итоге сумел собраться и вырвал бронзу. Вторая медаль — тоже бронза — в П1. Зашёл в финал третьим, был пятым, но в конце поднялся до третьего места.

В ближайших планах спортсмена — подготовка к чемпионату Европы в Сербии, который пройдёт в июле 2026 года. Андрей Балухо выступит в составе сборной России с гимном и флагом. Он поставил перед собой максимальную задачу.

— Ставлю цель — победу, и только победу, в первую очередь над собой — это мой девиз! В этом виде спорта соперник — ты сам. Я наконец-то буду представлять нашу страну на международной арене с гимном и флагом, — добавил спортсмен.

Соревнования в Казани подтвердили высокий уровень развития паралимпийской пулевой стрельбы в России и стали важным этапом отбора на международные старты. Хабаровские стрелки показали достойные результаты на всероссийской арене.

