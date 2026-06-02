Мурашко рассказал о показателях младенческой смертности в России

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Показатель младенческой смертности составил в России по итогам первых четырех месяцев 2026 года 3,4 промилле, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Министр во вторник обратился к участникам 39-го Международного конгресса с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний».
Он отметил, что для оценки репродуктивного здоровья в 2025 году диспансеризацию прошли более 7,2 миллиона мужчин и 8,9 миллиона женщин в возрасте 18−49 лет.
Мурашко 29 мая заявил, что сегодня показатель младенческой смертности в России самый низкий за всю историю.