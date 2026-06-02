Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за минувшие сутки ликвидировали 11 пожаров

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

За минувшие сутки, 1 июня, пожарно‑спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали 11 возгораний и спасли одного человека. Об этом проинформировала пресс‑служба Главного управления МЧС России по региону.

Помимо тушения пожаров, сотрудники МЧС участвовали в ликвидации последствий трёх дорожно‑транспортных происшествий. В общей сложности на различные чрезвычайные ситуации выезжали 244 сотрудника ведомства на 61 единице спецтехники.

За прошедшую неделю на территории Дона было потушено 54 пожара, в том числе возгорание на землях лесного фонда. Кроме того, спасатели провели 30 аварийно‑спасательных работ при ликвидации последствий ДТП.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше