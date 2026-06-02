В Ростовской области за минувшие сутки ликвидировали 11 пожаров

За минувшие сутки, 1 июня, пожарно‑спасательные подразделения Ростовской области ликвидировали 11 возгораний и спасли одного человека. Об этом проинформировала пресс‑служба Главного управления МЧС России по региону.
Помимо тушения пожаров, сотрудники МЧС участвовали в ликвидации последствий трёх дорожно‑транспортных происшествий. В общей сложности на различные чрезвычайные ситуации выезжали 244 сотрудника ведомства на 61 единице спецтехники.
За прошедшую неделю на территории Дона было потушено 54 пожара, в том числе возгорание на землях лесного фонда. Кроме того, спасатели провели 30 аварийно‑спасательных работ при ликвидации последствий ДТП.
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.