«Вспыхнет лихорадка»: в Волгограде врач дала прогноз на лето из-за комаров

Энтомолог Галина Мельникова предупредила о масштабном вылете комаров. В Волгоградской области кровососы не просто кусают, а переносят смертельную лихорадку Западного Нила.
Один голодный комар способен укусить до 75 человек, прежде чем насытится. Личинки уже заражены вирусом с момента появления. Снежная зима и сбросы воды через Волжскую ГЭС затопили пойму, создав идеальный «кландайк» для размножения.
Обработку территорий вовремя не провели, поэтому теперь насекомые атакуют горожан массово, — пишет v1.ru. Яйца комаров рода Aedes могут лежать в грунте до пяти лет, ожидая воды.
«Если прилетят птицы из Африки с новыми штаммами, вспыхнет массовое заболевание», — объяснила Мельникова.
Она отметила, что местные жители имеют частичный иммунитет, но гости города рискуют получить тяжелую форму болезни вплоть до летального исхода. Также эксперт допустила возвращение малярии при аномальной жаре.
Единственное спасение сейчас — повышение температуры до 35−37 °C, которое вызовет тепловое окоченение и гибель насекомых.
Врач советует волгоградцам: срочно купите репелленты с ДЭТА и поставьте москитные сетки. Избегайте прогулок у стоячих водоемов в сумерках. При повышении температуры и симптомах отравления немедленно звоните в скорую. Не терпите зуд — расчесывание усиливает риск инфекции.
