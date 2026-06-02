Нелегальное производство спирта под видом лосьона пресекли в Нижнем Новгороде

Организаторами нелегального цеха следствие считает трех жителей Московской области и Санкт-Петербурга. По данным МВД, они арендовали в Нижнем Новгороде склад и установили в нем технологическую линию для производства лосьонов. По документам на закупку оборудования фигуранты получили лицензию на оборот спиртосодержащей непищевой продукции. Они закупали спирт и привозили в Нижний Новгород, наемные работники разливали его в емкости объемом 1 тыс. литров, а в другом цехе его фасовали в десятилитровые канистры с этикетками косметического средства.