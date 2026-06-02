Что почём: во сколько обойдётся детское счастье?

На календаре — лето. Идеальное время для детей, когда они могут проводить активные дни на свежем воздухе, получать новые впечатления. Как вариант, подарить яркие эмоции способны сезонные аттракционы, размещенные на открытом пространстве. Такие есть, например, на набережной, где с каждым годом все прирастает основанный здесь «город» аттракционов, или в известном многим хабаровчанам парке имени Гайдара и в парке «Динамо».
Эти популярные развлекательные точки города посетил корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня», чтобы узнать, во сколько сегодня обойдется ребячье счастье?
Уже в первой точке притяжения отмечается довольно много гуляющих — к кассам даже в будний день наблюдается очередь из желающих прокатиться. А цены здесь следующие: за 600 рублей можно взять билет на «Пиратский корабль», башню падения и «музыкальный экспресс», прокатиться на цепочной карусели или на автодроме — 500 рублей, водный шар и батут — по 450 рублей, детский паровозик — по 350 рублей. Неподалеку предлагают взять в прокат велосипед (стандарт обойдется в 400 рублей за час), детские машинки обойдутся примерно в 300−500 рублей, а попытка получить приз за лопнутые воздушные шарики стоит 250−550 рублей.
В парке имени Гайдара разнообразные карусели — по 400 рублей, пневматический тир — по 450 рублей, прокатиться в электромобиле можно за 400−500 рублей, батутный комплекс — 300−500 рублей.
В парке «Динамо» также есть батутный комплекс за 350 рублей (безлимит — 600 рублей), билет в кассах на водные шары или лодки на воде продается по 350 рублей.
Также в каждом из этих городских пространств есть и бесплатные общественные качели-карусели.
Но не одними аттракционами… Лето, жара, а значит обязательно захочется выпить прохладительный напиток или съесть мороженое. Цена на угощения плюс-минус схожа.
За 50 гр мороженого придется отдать 115−135 рублей, неподалеку удалось найти и точку по продаже кваса на розлив — стакан 0,5 л обойдется в 80−90 рублей. Разнообразные лимонады продаются за 250−400 рублей, молочные коктейли — по 300−390 рублей. Голод утолить можно горячей кукурузой по 250 рублей, картошкой фри за 200−270 рублей, разнообразными хот (корн-, сыр-)-догами за 150−390 рублей, завертонами по 300−400 рублей или гонконгскими вафлями по 400−490 рублей.
Насколько затратной получится прогулка в целом посчитать не получится, так как все зависит от состава семьи (кстати, для отдельных категорий действуют скидки), да и от количества посещенных аттракционов. Но хотя бы примерную сумму, которую нужно взять с собой, прикинуть можно.