Регионы Сибири подготовят предложения по укреплению бюджетной системы

Вопросы исполнения бюджетов в 2025 году и сбалансированности региональных финансов обсудили на заседании координационного совета по финансам, налогам и бюджету Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Об этом сообщили в министерстве финансов Красноярского края.
Заседание прошло в формате видеоконференции под председательством вице-премьера Красноярского края Владимира Бахаря. В обсуждении приняли участие представители законодательных и финансовых органов регионов Сибирского федерального округа, а также эксперты.
«В текущих условиях регионам важно сохранить баланс между бюджетной консолидацией и необходимостью достижения национальных целей развития страны, продолжения инфраструктурного и территориального развития, выполнения всех социальных обязательств, включая поддержку участников спецоперации и их семей», — отметил Владимир Бахарь.
По его словам, регионам предстоит не только повышать качество управления финансами, но и выстраивать более эффективное взаимодействие с федеральным центром.
Первый заместитель министра финансов Красноярского края Павел Кирсанов представил сводные данные по регионам Сибири. По его словам, объем инвестиций в основной капитал в субъектах СФО в 2025 году достиг 4,2 трлн рублей, что составляет около 10% общероссийского показателя.
Доходы консолидированных бюджетов сибирских регионов по итогам года составили 2,4 трлн рублей, расходы — 2,6 трлн рублей. Совокупный объем налоговых и неналоговых доходов приблизился к 2 трлн рублей. При этом, несмотря на общий рост поступлений, продолжилось снижение налога на прибыль организаций. Основным источником доходов остается налог на доходы физических лиц.
В ходе заседания участники также обсудили программы оздоровления региональных и муниципальных финансов, изменения налогового законодательства, меры поддержки малого и среднего бизнеса и практику применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения.
По итогам встречи регионы сформируют предложения по совершенствованию федерального законодательства. Среди ключевых инициатив — повышение сбалансированности бюджетов, снижение рисков кассовых разрывов и создание дополнительных стимулов для развития экономики субъектов.
Подготовленные предложения направят в федеральные органы власти и минфин России.
