В матче «Ростов‑Дон»- «Каустик» Кольцов 16 раз поразил ворота

В крытом футбольном манеже Ростова‑на‑Дону состоялся первый переходный матч между командами «Ростов-Дон» (Ростов‑на‑Дону) и «Каустик» (Волгоград) за право выступать в Суперлиге. Встреча, собравшая немногочисленную аудиторию, завершилась боевой ничьей — 33:33 (16:18).
С первых минут игра пошла на высоких скоростях. Хозяева площадки, поддерживаемые своей верой в успех, захватили инициативу и повели в счёте. Однако гости не дрогнули и постепенно выровняли игру.
На 16‑й минуте Владислав Алексанян точным броском вывел «Каустик» вперёд — и команда из Волгограда начала наращивать преимущество. К 27‑й минуте «химические» уже уверенно лидировали — 16:13. Грамотная тактика и слаженные действия в защите позволили волгоградцам сохранить боевой настрой до перерыва. К концу первого тайма счёт оставался в их пользу: 18:16.
Второй тайм стал настоящим испытанием на прочность для обеих команд. «Каустик» сумел нарастить отрыв до четырёх мячей, но «Ростов‑Дон», проявив волю к победе, начал планомерное наступление.
Ключевым отрезком матча стала 53‑я минута. Серия ошибок гостей в атаке и дисциплинарные взыскания позволили ростовчанам перехватить инициативу. Семён Арзамасов точным броском сравнял счёт — 30:30, и с этого момента игра пошла буквально «мяч в мяч». Каждая атака могла стать решающей, и напряжение на площадке достигло предела.
«Ростов‑Дон» сумел ненадолго выйти вперёд, но вратарь гостей Никита Михайлов совершил несколько впечатляющих сейвов, позволив команде вернуться в игру.
Драматическая развязка наступила на последней минуте. Даниил Кольцов точным броском вывел гостей вперёд — но в ответной атаке Максим Пихтярев молниеносно восстановил равенство, забив решающий мяч. В заключительной атаке «Каустика» Кирилл Акрамов не смог добыть победу для своей команды.
Главный тренер «Каустика» Дмитрий Бочарников дал оценку действиям команды:
— Пропустили много мячей, когда у соперника уже заканчивалось время на владение. В нападении допускали потери, не реализовывали моменты, поэтому и растеряли преимущество.
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Каустик» (Волгоград) — 33:33 (16:18).
1 июня. Переходные матчи. Ростов-на-Дону. Крытый футбольный манеж. Количество зрителей: 97.
Судьи: Даниил Матюхин (Тольятти), Иван Мельников. (Москва).
«Ростов-Дон»: Шимоенков — Воробьев, Васильев (6), Сибирев (4), Трофимец (4), Арзамасов (3) Ковалев (3) — Ледяев, Самойленко (4), Биданок, Самарский, Жук (2), Лысенко, Востриков, Пихтярев (7),
Секерич.
«Каустик»: Михайлов — Ибраков (2), Кольцов (16), Светлов (4), Глущенко (3), Кудинов (1), Алексанян (2) — Великанов, Кумсков, Акрамов (5), Палащенко, Филёв, Токмаков, Косогов, Земляной, Васильев.
Владение мячом (мин): 25 — 35.
7-метровые/голы: 7/6 — 10/8.
Удаления: 4 — 4.
Потери: 11 — 10.
Таким образом, первый матч не выявил победителя. Всё решится в ответной встрече, которая состоится 6 июня в Волгограде. Обе команды доказали, что достойны играть в Суперлиге, и болельщики вправе ожидать ещё одного захватывающего поединка.
Александр Веселовский.
Фото: Александр Овсиенко.