Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На севере Красноярского края стартовала традиционная Спартакиада металлургов

Соревнования между командами БоАЗа приурочены ко Дню металлурга. Первым видом состязаний стало плавание. Его начали включать в программу благодаря школе.

Соревнования между командами БоАЗа приурочены ко Дню металлурга. Первым видом состязаний стало плавание. Его начали включать в программу благодаря школе с бассейном, построенной металлургами по соглашению с Красноярским краем. Группы в полосатых и не только купальниках выстроились на старте. Некоторые пловцы-производственники вышли после ночной смены. Иван Колпаков, например, почти не спал. Но решил, что нельзя подвести ребят. И пришел выступить за свою команду — серии электролиза. И это в собственный день рождения! Отлично начал праздновать — на дорожке бассейна! Мог бы лучше результат показать, наверное, на старте просел в скорости немного. Руки забились. Но в целом доволен. Мы молодцы, команда хорошо выступила! — поделился эмоциями на финише Иван Колпаков. Для многих плавание, пожалуй, самый любимый вид состязаний. Раньше об этом в сибирской глубинке только мечтать могли. Но в 2022-м мечты сбылись. Открылась новая школа. Единственная в округе, где есть бассейн — 3 дорожки по 25 метров, всё необходимое оборудование. Развитие социальной инфраструктуры Таёжного, возведение нужных жителям объектов шло параллельно строительству нового алюминиевого завода — БоАЗа. И было ключевым направлением социальной политики РУСАЛа, заложенной более 20 лет назад при основании компании Олегом Дерипаска. Он уже тогда был уверен в необходимости создавать нормальные условия не только для работы, но и для жизни. Как результат такого комплексного подхода, в Таёжном по соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с Красноярским краем возведена целая группа соцобъектов: больница, два детсада — тоже с бассейнами, парк и лыжная база. Два последних остаются самыми популярными местами отдыха для жителей поселка. А с открытием школы плавание стараются включать в программы всех окружных соревнований: от фестиваля ГТО до семейных стартов. И, конечно, Спартакиады БоАЗа, итоги которой подведут к профессиональному празднику — Дню металлурга.

Узнать больше по теме
Олег Дерипаска: биография скандально известного российского миллиардера
Фамилия миллиардера знакома многим россиянам из сводок новостей. Главное из биографии Олега Дерипаски: его карьера, личная жизни и самые громкие дела в суде.
Читать дальше