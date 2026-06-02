На севере Красноярского края стартовала традиционная Спартакиада металлургов

Соревнования между командами БоАЗа приурочены ко Дню металлурга. Первым видом состязаний стало плавание. Его начали включать в программу благодаря школе с бассейном, построенной металлургами по соглашению с Красноярским краем. Группы в полосатых и не только купальниках выстроились на старте. Некоторые пловцы-производственники вышли после ночной смены. Иван Колпаков, например, почти не спал. Но решил, что нельзя подвести ребят. И пришел выступить за свою команду — серии электролиза. И это в собственный день рождения! Отлично начал праздновать — на дорожке бассейна! Мог бы лучше результат показать, наверное, на старте просел в скорости немного. Руки забились. Но в целом доволен. Мы молодцы, команда хорошо выступила! — поделился эмоциями на финише Иван Колпаков. Для многих плавание, пожалуй, самый любимый вид состязаний. Раньше об этом в сибирской глубинке только мечтать могли. Но в 2022-м мечты сбылись. Открылась новая школа. Единственная в округе, где есть бассейн — 3 дорожки по 25 метров, всё необходимое оборудование. Развитие социальной инфраструктуры Таёжного, возведение нужных жителям объектов шло параллельно строительству нового алюминиевого завода — БоАЗа. И было ключевым направлением социальной политики РУСАЛа, заложенной более 20 лет назад при основании компании Олегом Дерипаска. Он уже тогда был уверен в необходимости создавать нормальные условия не только для работы, но и для жизни. Как результат такого комплексного подхода, в Таёжном по соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с Красноярским краем возведена целая группа соцобъектов: больница, два детсада — тоже с бассейнами, парк и лыжная база. Два последних остаются самыми популярными местами отдыха для жителей поселка. А с открытием школы плавание стараются включать в программы всех окружных соревнований: от фестиваля ГТО до семейных стартов. И, конечно, Спартакиады БоАЗа, итоги которой подведут к профессиональному празднику — Дню металлурга.