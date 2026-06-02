В Нижнем Новгороде двух учеников удалили с ЕГЭ в первый день экзаменов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Двух выпускников в Нижнем Новгороде удалили в понедельник с Единого государственного экзамена за шпаргалку и телефон, сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Государственная итоговая аттестация 2026 года стартовала 1 июня, выпускники 11-х классов сдавали ЕГЭ по выбору: химию выбрали 1 547 человек, историю — 1 773 человека, литературу — 847 человек.
«Экзамены прошли спокойно, и все было бы просто отлично, если бы не два удаления: одно за шпаргалку, другое — за телефон. Самое печальное это то, что в подобном случае результат аннулируется и пересдать экзамен можно будет только в рамках следующей кампании ЕГЭ через год», — написал Пучков в своем канале на платформе «Макс».
Он предостерег школьников от попытки жульничать на экзаменах, предупредив о неизбежности последствий.
«Не пытайтесь проносить шпаргалки и телефоны. Это откроется, даже если не сразу, то при просмотре видео. Лучше пишите интеллект-карты от руки, думайте хорошенько над их структурой, что вам нужно запомнить и почему, фиксируйте на бумаге и оставляйте их дома. Так вы и мозг прокачаете, и будете спокойны на экзамене», — отметил министр.