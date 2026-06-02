Треснувшую трехэтажку в Балахне признали аварийной и подлежащей сносу

Трёхэтажный дом на улице Энгельса в Балахне, где в апреле появилась огромная трещина, официально признан аварийным и подлежит сносу. Документы для включения здания в региональную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда направлены в правительство Нижегородской области, сообщили в ИА «В городе N» со ссылкой на администрацию Балахнинского округа.
ЧП произошло днём 17 апреля: на фасаде дома образовалась масштабная трещина. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, а по факту происшествия возбудили уголовное дело.
Из здания эвакуировали 18 взрослых и двоих детей — всего в доме проживают 35 человек. Первоначально их разместили в пункте временного размещения (ПВР) в Доме Москвы, но уже 8 мая переселили в другие жилые помещения.
Местные жители ранее неоднократно направляли жалобы в разные инстанции, предупреждая о риске обрушения здания, однако меры не принимались своевременно. По предварительной версии, причиной трещины стала просадка фундамента.
Сейчас на месте происшествия организовано круглосуточное дежурство силами частного охранного предприятия. Власти предприняли ряд мер поддержки для пострадавших:
компенсируют стоимость арендованных квартир;
выплатили единовременные пособия жильцам.
Снос аварийного строения проведут только после того, как собственники получат новые благоустроенные помещения либо денежную компенсацию за утраченное жильё.