Пропавших в Охотском море рыбаков отыскали хабаровские спасатели

Рыбаки переходили с одного рыболовецкого участка на другой и пропали. На поиски в Тугуро-Чумиканский район вылетел Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС с тремя спасателями на борту. Накануне море штормило, основную проблему для легкого судна представлял битый лед, который мог затереть лодку и при неблагоприятном ветре унести в открытое море. Терпящих бедствие обнаружили на обратном пути, когда вертолет возвращался к первоначальной точке поисков вдоль береговой черты. Летчикам удалось подсесть на берег неподалеку от лодки, окруженной льдом. Спасенные мужчины (29 и 46 лет) рассказали, что попали в шторм и, скорее всего, пошли бы ко дну, но, к счастью, начался отлив. Спасенных на борту напоили горячим чаем и дали перекусить. Их доставили в Николаевск-на-Амуре, в срочной медпомощи мужчины не нуждались.