Приемная кампания началась в хабаровском филиале ВГИКа

Открыт набор на две специальности: «Режиссер неигрового кино и телефильма» и «Кинодраматургия». Сейчас проходит предварительный творческий тур, необходимый для получения допуска к вступительным испытаниям. Подать документы по всем направлениям обучения в хабаровском филиале ВГИКа можно будет с 20 июня по 10 июля, а с 11 по 25 июля там состоятся вступительные испытания. Посмотреть список документов для поступления, требования к абитуриентам и другую важную информацию можно на сайте вуза.