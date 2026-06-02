Зачем нам нужны сексологи

Первая реакция ожидаема: опять в СССР секса нет. Приехали. И тут сейчас важно остановить комментарии тех, кто готов выступить с лекцией по медицинскому праву, мол, не надо паники, формально никто никого не запрещал. Я прекрасно понимаю, что речь идет об «оптимизации»: функционал сексологов просто аккуратно, хирургическим путем пересадили внутрь психиатрии и психотерапии, а в скором времени перестанут готовить этих специалистов как экспертов отдельного профиля. Да, никто не сжигает учебники на площадях и не баррикадирует профильные кабинеты. Речь совсем о другом — о том, почему мы так остро реагируем на такие новости.