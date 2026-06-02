Выявляемость онкозаболеваний при диспансеризации за 2025 год выросла почти вдвое

Выявляемость онкологических заболеваний во время диспансеризации в России за 2025 год выросла почти вдвое. Об этом говорится в проекте закона об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), внесённом в Госдуму 28 мая, пишут «Ведомости».
По данным документа, в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров в прошлом году впервые выявили 49 618 онкологических заболеваний. Годом ранее этот показатель был почти в два раза ниже.
Одновременно увеличились расходы на стимулирующие выплаты медикам за выявление онкологии, отмечает издание. В 2025 году ФОМС направил на эти цели 110 млн рублей из предусмотренного объёма в 121 млн рублей.
Размер выплаты за один выявленный случай заболевания составляет 1 тыс. рублей. Средства перечисляют медицинскому работнику после назначения пациенту необходимых диагностических исследований или направления к профильному специалисту.
Диспансеризация включает скрининг по шести основным направлениям: раку молочной железы, предстательной железы, шейки матки, лёгких, желудка и колоректальному раку. Как отметил онколог Скандинавского центра здоровья Сергей Иванов, при профилактических осмотрах чаще всего выявляют заболевания на I и II стадиях.
На рост выявляемости влияют в том числе развитие диагностических технологий, популяризация диспансеризации и расширение программ скрининга. В них добавили тестирование на онкогенные штаммы вируса папилломы человека (ВПЧ) и анализ кала на скрытую кровь.
Ранее пациентка из Калининграда сообщила, что состоит на учете с онкодиагнозом и должна каждые полгода проходить обследования. Однако, по словам женщины, «с апреля этого года в онкоцентре почему-то перестали проводить обследование (УЗИ, КТ, маммографию) и отправили по месту жительства». «Я уже больше месяца стою в очереди на обследование, и в поликлинике даже приблизительно не знают, когда это будет. Хотя платно в онкоцентре, пожалуйста, записывайся, и в любой день сделают. Но у меня нет возможности все обследования проходить платно. Зачем тогда строили такой огромный центр. Как раньше нельзя было попасть к врачу, так и сейчас невозможно», — пожаловалась Татьяна.
Как разъяснили «Новому Калининграду» в региональном минздраве, "прием и маршрутизация пациентов онкологического профиля осуществляются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Калининградской области. Согласно данному приказу, пациенты, находящиеся на диспансерном (динамическом) наблюдении, проходят плановые обследования — такие как УЗИ, КТ, маммография и другие — в поликлинике или Центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) по месту прикрепления.