Глава Сальского района Ростовской области показал последствия падения БПЛА

Районный глава опубликовал фотографии с места падения БПЛА в Сальске.

Источник: Комсомольская правда

Глава Сальского района Ростовской области Владимир Березовский показал в соцсетях последствия падения БПЛА после ночной воздушной атаки, произошедшей 30 мая.

Районный глава рассказал, что ночью в небе заметили беспилотники самолетного типа, и один из этих аппаратов сдетонировал над Сальском. Жертв не было, но пострадали остекление и балконы в двух пятиэтажных домах. В трех квартирах выбило окна. В момент происшествия в помещениях находились семь человек, в том числе трое детей.

Сразу после случившегося местные власти развернули оперативный штаб, осмотрели повреждения и пообщались с жильцами. Семьи, чье жилье пострадало, могут рассчитывать на финансовую помощь, добавил Владимир Березовский.

