Летний кинотеатр в парке «Музеон» откроется 3 июня

В парке искусств «Музеон», подведомственном столичному Департаменту культуры, 3 июня откроется летний кинотеатр сети «Москино». На площадке пройдут премьерные показы двух картин: научно-фантастического фильма ужасов «Закулисье реальности» и биографической музыкальной драмы «Майкл».
Сезон летних кинопоказов начнется с ленты «Закулисье реальности» режиссера Кейна Парсонса, основанной на интернет-феномене — городской легенде о бескрайнем лабиринте. В центре сюжета — продавец мебели Кларк, который обнаруживает в своем магазине портал в искаженное пространство. Главные роли исполнили номинанты на премию «Оскар» Чиветель Эджиофор и Ренате Реинсве. Показ начнется в 21:00.
В 23:30 покажут биографический музыкальный фильм Антуана Фукуа «Майкл» о жизни и творчестве Майкла Джексона.
В летнем сезоне в кинотеатре представят авторские ленты, новинки проката, фестивальные хиты, мировую классику, в том числе на языке оригинала с русскими субтитрами. В «Москино Музеон» будут проходить специальные показы программ «Уикенд с режиссером», «Классика в 4k реставрации», «Немое кино и музыка». Также в рамках мероприятий состоятся лекции киноведов, мастер-классы и встречи с режиссерами кинокартин.
С 5 по 14 июня на киноплощадке состоится фестиваль документального кино Beat Film Festival. Гостей ждут киноленты из программ международных кинофестивалей, премьеры, посвященные музыке, современному искусству, архитектуре и моде. Ознакомиться с расписанием и купить билеты можно на сайте «Москино».
Места зрителей находятся под крышей, которая позволяет укрыться от непогоды. На площадке кинотеатра будет доступно 190 мест. Приобрести билеты можно на сайте или в приложении «Москино».
Площадка находится по адресу: улица Крымский Вал, владение 2, парк искусств «Музеон», на площади у сухого фонтана. Ближайшие станции метро — «Парк культуры» и «Октябрьская».
Программа мероприятий в городских парках способствует реализации в Москве целей и задач национального проекта «Семья». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.
Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».