В Нижнем Новгороде пресекли реализацию спирта под видом лосьона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Нижегородские полицейские пресекли нелегальную реализацию спирта под видом косметического средства в регионах России, изъято свыше 250 тысяч литров спиртосодержащей продукции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, было установлено, что трое жителей Подмосковья и Санкт-Петербурга закупили и разместили в арендованном складе в Нижнем Новгороде технологическую линию для производства лосьонов. Демонстрация документов на закупку оборудования и фиктивного цеха контролирующим органам позволила злоумышленникам получить лицензию на приобретение, хранение, перевозку и реализацию непищевой спиртосодержащей продукции.
«Соучастники закупали спирт и перевозили в Нижний Новгород. В фиктивном цехе наемные работники разливали его в емкости объемом 1000 литров. Затем в другом арендованном помещении фасовали в 10-литровые канистры с этикетками. Цех работал в круглосуточном режиме, его территория была обнесена высоким забором, и по всему периметру установлены камеры видеонаблюдения. В дальнейшем спирт под видом лосьона реализовывался в Рязанской, Курской, Тульской областях и в Пермском крае», — написала она в своем канале на платформе «Макс».
Возбуждены уголовные дела о незаконном обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч.2 ст. 171.3 УК РФ), а также о неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ).
«Полицейские задержали девятерых подозреваемых, среди которых трое предполагаемых организаторов противоправной деятельности. Предварительное расследование продолжается», — подчеркнула Волк.