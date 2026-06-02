Калининградцы рассказали, где чаще всего оставляют чаевые

Больше всех везет работникам ресторанов и баров.

Чаще всего калининградцы оставляют чаевые в ресторанах, барах и кафе. 29% делают это всегда, еще 41% — иногда. В среднем отдают 250 рублей. Таковы результаты свежего опроса сервиса SuperJob.

В такси всегда дают на чай 7%, иногда — 39%.

Курьерам всегда дают 7%, иногда — 31%.

В парикмахерских и салонах красоты всегда 10%, иногда — 20%.

На заправках и автомойках всегда 6%, иногда — 20%.

В гостиницах и отелях всегда 4%, иногда — 19%.

Самые крупные суммы (порядка 500 рублей) оставляют в отелях.

В такси средняя сумма составляет 100 рублей. Столько же выделяют обычно курьерам.