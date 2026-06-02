В Кузбассе рассказали, какие семьи могут получить бесплатный уголь

РИА Новости: бесплатный уголь в Кузбассе могут получить семьи в трудной ситуации.

Источник: © РИА Новости

БАРНАУЛ, 2 июн — РИА Новости. Бесплатный уголь по благотворительной программе могут получить только те семьи Кузбасса, которые находятся в трудной ситуации и не имеют других льгот на приобретение топлива, сообщили РИА Новости в министерстве труда и соцзащиты региона.

В понедельник в соцсетях люди пожаловались на то, что многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами якобы начали отказывать в получении топлива по региональной программе «Благотворительный уголь». Согласно программе, для семей отдельных категорий в предыдущие годы выделялось по 4 тонны угля от угледобывающих компаний Кузбасса.

«В Кузбассе ведется прием заявлений для проведения областной благотворительной акции по обеспечению отдельных категорий граждан благотворительным углем, проживающим в домах с печным отоплением. Такая помощь… направлена на поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и не имеющих льгот на приобретение топлива по федеральному и региональному законодательству», — сообщили в минтруда.

Отмечается, что в каждом муниципальном образовании созданы специальные комиссии по рассмотрению заявлений граждан и включению в список получателей. Уточнить порядок проведения акции можно в органе социальной защиты населения по месту жительства.