В Кузбассе рассказали, какие семьи могут получить бесплатный уголь

БАРНАУЛ, 2 июн — РИА Новости. Бесплатный уголь по благотворительной программе могут получить только те семьи Кузбасса, которые находятся в трудной ситуации и не имеют других льгот на приобретение топлива, сообщили РИА Новости в министерстве труда и соцзащиты региона.
В понедельник в соцсетях люди пожаловались на то, что многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами якобы начали отказывать в получении топлива по региональной программе «Благотворительный уголь». Согласно программе, для семей отдельных категорий в предыдущие годы выделялось по 4 тонны угля от угледобывающих компаний Кузбасса.
«В Кузбассе ведется прием заявлений для проведения областной благотворительной акции по обеспечению отдельных категорий граждан благотворительным углем, проживающим в домах с печным отоплением. Такая помощь… направлена на поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и не имеющих льгот на приобретение топлива по федеральному и региональному законодательству», — сообщили в минтруда.
Отмечается, что в каждом муниципальном образовании созданы специальные комиссии по рассмотрению заявлений граждан и включению в список получателей. Уточнить порядок проведения акции можно в органе социальной защиты населения по месту жительства.