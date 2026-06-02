Опрос показал, сколько россиян хотели бы иметь свой бизнес

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Почти треть (31%) россиян хотели бы иметь бизнес, больше всего желающих открыть свое дело среди представителей поколения цифры (54%), следует из результатов опроса, опубликованных на сайте аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ.
По данным опроса, 31% россиян хотели бы открыть бизнес, больше всего такое желание выразили представители поколения цифры (54%) и старших миллениалов (48%). Почти треть (31%) респондентов в ближайшее время собираются заняться созданием своего бизнеса, но пока не предпринимают практические шаги, 12% уже совершают нужные действия.
По результатам опроса, две трети (66%) россиян думают, что им удастся открыть свое дело. Медицина, культура, образование, организация досуга (23%) — самые популярные сферы, в которых россияне хотели бы иметь предприятие. По мнению опрошенных, настойчивость и предприимчивость (41%), знакомства (21%) и деньги (19%) важнее всего в нынешних условиях, чтобы стать преуспевающим предпринимателем.
Исходя из данных опроса, самыми распространенными причинами, почему россияне не могут или не хотят создать собственное предприятие, являются неподходящий возраст и здоровье (36%), отсутствие денег (28%) или интереса (22%), трудности, связанные с созданием бизнеса, такие как получение земли, регистрация, поиск помещений и техники (19%).
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.