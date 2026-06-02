В Хабаровском крае стартовал дополнительный набор «Земских работников культуры»

— Хабаровский край вошел в число лидеров по ДФО по количеству трудоустроенных земских работников культуры в 2025 году. Благодаря успешной реализации программы квота на этот год была увеличена. Это действенная мера, направленная на решение кадрового вопроса в регионе. При этом у претендентов есть выбор места трудоустройства: представлено порядка 50 вакансий, — рассказал начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культуры края Денис Сафонов.