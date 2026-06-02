В Хабаровском крае стартовал дополнительный набор «Земских работников культуры»

В Хабаровском крае начали дополнительный набор участников программы «Земский работник культуры». Рабочие места в учреждениях культуры региона могут получить 14 специалистов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», заявки принимают до 30 июля включительно.
В пресс-службе правительства Хабаровского края напомнили, что при переезде в населенный пункт с численностью жителей до 50 тысяч человек работнику культуры предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 2 млн рублей. Данное условие соблюдается при заключении трудового договора на пять лет.
— Хабаровский край вошел в число лидеров по ДФО по количеству трудоустроенных земских работников культуры в 2025 году. Благодаря успешной реализации программы квота на этот год была увеличена. Это действенная мера, направленная на решение кадрового вопроса в регионе. При этом у претендентов есть выбор места трудоустройства: представлено порядка 50 вакансий, — рассказал начальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства культуры края Денис Сафонов.
Желающим участвовать в отборе важно выбрать доступную по программе вакансию в одном из учреждений культуры Хабаровского края, предоставить заявление и комплект документов для комиссии. Результаты опубликуют на официальном сайте министерства культуры региона не позднее 10 августа 2026 года.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о проведении отбора по программе «Земский тренер». Число доступных вакансий по ней достигло 13.