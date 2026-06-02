Положительный тест на коронавирус за неделю получили 36 воронежцев

В Воронежской области коронавирус выявили у 36 человек. Заболевшие обратились в медучреждения в период с 25 по 31 мая. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в понедельник, 1 июня.
По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости коронавирусом среди воронежцев снизился на 28%. Тогда в течение семи дней результат ПЦР-теста на COVID-19 оказался положительным у 50 человек.
Несмотря на это, санврачи рекомендуют жителям региона не забывать о простых мерах предосторожности.