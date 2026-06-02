Уралвагонзавод БМПТ «Терминатор» переименовал в «Спиридон»

На предприятии пояснили, что решение о переименовании связано в том числе с изменениями в законодательстве. «Переименование проводилось в том числе с учетом принятых поправок в ряд законодательных актов РФ о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований», — цитирует сообщение УВЗ «Интерфакс».
В концерне также раскрыли значение нового имени. «Спиридон — редкое старинное имя. Его значения — “сильный”, “крепкий”, “надежный” — происходят от слова, означающего короб или кузов. Подчеркивают прочность того, что сделал человек», — отметили в УВЗ.
О грядущей смене названия стало известно еще в конце мая. «Терминатор» получил новое имя, которое выбирали в результате народного голосования. На заводе получили 10 тысяч предложений из 20 стран мира.
Согласно официальным данным, БМПТ представляет собой многоцелевую высокозащищенную боевую гусеничную машину огневой поддержки. Она оснащена мощным вооружением, современными приборами управления огнем и отличается высокой маневренностью. Машина способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, а также совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.
БМПТ приняли на вооружение Сухопутных войск России в 2018 году. Для российской армии машину создали на узлах и агрегатах танка Т-90.