Уралвагонзавод БМПТ «Терминатор» переименовал в «Спиридон»

На предприятии пояснили, что решение о переименовании связано в том числе с изменениями в законодательстве. «Переименование проводилось в том числе с учетом принятых поправок в ряд законодательных актов РФ о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований», — цитирует сообщение УВЗ «Интерфакс».