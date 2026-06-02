Нижегородские студенты познакомились с полным циклом переработки ПЭТ-бутылок

Нижегородская область по праву считается одним из важнейших промышленных центров страны. Здесь развиваются десятки крупных производственных кластеров — от металлургии до автомобилестроения, от переработки до химической промышленности. Именно поэтому подготовка молодых талантливых кадров имеет колоссальное значение для региона. Будущим специалистам необходимо знакомиться с производственными процессами не только в теории, но и на практике.
Понимая это, на предприятиях ТЕХНОНИКОЛЬ регулярно проводятся экскурсии для студентов. На днях учащиеся Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета побывали на предприятии по переработке полимеров. На площадке будущие строители смогли своими глазами увидеть весь процесс переработки ПЭТ-бутылок и производство вторичного сырья (ПЭТ-флекса). Для ребят это стало уникальной возможностью познакомиться с современными промышленными технологиями.
— Честно говоря, я даже не ожидал, что это будет так интересно! Мы смогли увидеть весь процесс вживую, — признался один из участников экскурсии.
Во время визита сотрудники предприятия рассказали студентам, как происходит переработка ПЭТ-бутылок — от подготовки входящего сырья (отхода) до получения очищенного конечного продукта, который может применяться для повторного производства изделий из пластмасс, а также для изготовления популярного строительного материала — геотекстиля, который производится на одном из заводов Компании и широко применяется в строительной отрасли.
На предприятиях ТЕХНОНИКОЛЬ регулярно проводятся экскурсии для студентов Фото: Предоставлено ТЕХНОНИКОЛЬ.
Чтобы студенты смогли разобраться в процессе, сначала им показали видеоматериалы о переработке ПЭТ и ключевых этапах производства. А затем была проведена полноценная экскурсия по производству, где посетители увидели весь цикл переработки бутылки- вот в дробилку идет огромный тюк прессованных бутылок, проходит сортировку, поступает в мойку, а вот уже выходят готовые кусочки чистого разноцветного флекса. Одно дело изучать все это по картинкам и учебным материалам, и совсем другое — увидеть все своими глазами. Здесь будущие строители узнали, и какие технологии сейчас применяются в производстве, и как можно вернуть отходы в промышленный цикл. Однако подобные экскурсии важны и для самого предприятия.
— Взаимодействие с профильными вузами — важная часть работы компании с будущими кадрами, -рассказал руководитель направления «Нетканые материалы» Андрей Бурыкин. — Мы заинтересованы в том, чтобы студенты как можно раньше знакомились с современным производством и понимали, какие технологии сегодня применяются в строительной отрасли.
На самом деле переработка пластиковых бутылок — это важный промышленный процесс. В нем, как и на любом другом производстве, требуются инженерные знания и внимание к качеству. Более того, переработка ПЭТ-бутылок решает еще и важную экологическую задачу. И студенты тоже должны это понимать.
— Для нас такие встречи — возможность показать молодым специалистам реальный масштаб отрасли и помочь им увидеть перспективы профессионального развития, — подчеркнул Андрей Бурыкин.
Сотрудники предприятия рассказали студентам, как происходит переработка ПЭТ-бутылок Фото: Предоставлено ТЕХНОНИКОЛЬ.
— Для начинающих специалистов строительной отрасли важно видеть производство не только в учебниках и презентациях, но и на реальных предприятиях. Такие экскурсии дают студентам понимание, как устроена современная промышленность, какие материалы используются в строительстве и почему всё большее значение приобретают технологии переработки и рационального использования ресурсов, — уверен декан инженерно-строительного факультета ННГАСУ Олег Кондрашкин.
По его словам, благодаря таким визитам студенты могут объединить теоретические знания с практическим пониманием производства. Все это не только повышает их уровень компетенции, но и позволяет сформировать собственный путь в профессии.
— Для нас такие проекты являются частью системной работы по развитию кадрового резерва и популяризации инженерно-технических профессий, — рассказали специалисты ТЕХНОНИКОЛЬ.