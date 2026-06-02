Более 3,5 тысячи магазинов Красноярского края подключились к приему цифрового ID

Более 3,5 тысячи магазинов Красноярского края подключились к приему цифрового идентификатора в национальном мессенджере MAX. В региональном Министерстве промышленности, энергетики и торговли напомнили, что сервис предназначен для подтверждения возраста при покупке товаров 18+, а также получения скидок льготным категориям граждан.
Внедрять цифровой ID начали в 2026 году. В правительстве края напомнили, что до 1 сентября прием идентификатора должен заработать во всех магазинах, где продаются товары 18+ или предоставляют скидки пенсионерам, многодетным семьям и инвалидам.
Для получения инструкции и доступа к API нужно направить заявку на адрес: gov@max.ru с пометкой «Красноярский край».
Напомним, что в конце 2025 года в крае появилась возможность подтверждения возраста с помощью цифрового ID. Теперь покупатели при приобретении товаров с возрастными ограничениями могут подтверждать свою дату рождения, предъявляя QR-код в мобильном приложении.
При этом продавцу передаются только сведения о возрасте (другие паспортные данные он не видит).