ВЛАДИВОСТОК, 2 июн — РИА Новости. Специалисты центра реабилитации для морских млекопитающих «Тюлень» в Приморье выпустили в море четырех детенышей тюленя-ларги, которых нашли на побережье истощенными и выходили, сообщает учреждение.
«Марина Змеева, Шкода Шкотова, Макакий Аполлонский и Никита Карацупа сегодня вернулись домой», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале центра.
Там же опубликовано видео, на котором ларги выбираются из ящиков на берегу моря и уходят в воду.
В Центре отмечают, что сезон еще не закончился, еще два тюленя «дорастают» до выпуска в море.
В конце апреля в Московский зоопарк перевезли двух постояльцев центра: тюленя с заячьей губой и самку, отравившуюся в море пакетиком краски.
Ежегодно на морском побережье Приморья находят ослабевших и умирающих детенышей пятнистых тюленей-ларг, которые по разным причинам остаются без мам. Без вмешательства человека их ждет неминуемая гибель. С 2007 года в поселке Тавричанка работает центр реабилитации для морских млекопитающих «Тюлень». Его специалисты выхаживают найденных тюленят, поступающих из разных районов края. После реабилитации и выздоровления их выпускают в море. Ежегодно в течение сезона — с конца зимы — специалисты центра спасают около 20 ларг.