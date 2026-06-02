В Приморье выпустили в море четырех детенышей тюленя-ларги

Ежегодно на морском побережье Приморья находят ослабевших и умирающих детенышей пятнистых тюленей-ларг, которые по разным причинам остаются без мам. Без вмешательства человека их ждет неминуемая гибель. С 2007 года в поселке Тавричанка работает центр реабилитации для морских млекопитающих «Тюлень». Его специалисты выхаживают найденных тюленят, поступающих из разных районов края. После реабилитации и выздоровления их выпускают в море. Ежегодно в течение сезона — с конца зимы — специалисты центра спасают около 20 ларг.