В Калининграде 103-летнюю женщину-ветерана наградили премией «Разговоры о важном»

Поздравления принимает Нина Петровна Демешева.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде наградили ветерана Великой Отечественной войны Нину Петровну Демешеву, которой сейчас 103 года. Как сообщает пресс-служба областного правительства, она стала победителем в номинации «Лучшее интервью года» премии «Разговоры о важном».

Кубок и грамоту ветерану вручили ученики гимназии № 32.

Нина Петровна — фронтовая медсестра, участница Сталинградской и Курской битв.

Родилась в Тамбове. До начала войны работала в филармонии. В 1941-м окончила курсы медсестер, трудилась на санитарном поезде, перевозившем раненых. Служила на Сталинградском и Украинском фронтах. Участвовала в боях на Орловско-Курской дуге и за освобождение Украины.

С января 1945 года стала участницей ансамбля песни и пляски 3-й гвардейской танковой армии. Вместе с коллективом выступила в памятном концерте у стен Рейхстага сразу после взятия Берлина. Победу встретила в Праге. После демобилизации вернулась в Тамбов.

В 1946-м в числе первых переселенцев переехала с мужем в Калининградскую область. Работала в ансамбле песни и пляски, была начальником клубов Балтийского флота и школы милиции. 15 лет возглавляла клуб «Фронтовые подруги».

