В Калининграде 103-летнюю женщину-ветерана наградили премией «Разговоры о важном»

Родилась в Тамбове. До начала войны работала в филармонии. В 1941-м окончила курсы медсестер, трудилась на санитарном поезде, перевозившем раненых. Служила на Сталинградском и Украинском фронтах. Участвовала в боях на Орловско-Курской дуге и за освобождение Украины.