Школьники в Калининградской области рванули за летним заработком: рекрутеры выяснили, кому платят больше

Чаще всего подростки устраиваются в кафе, доставку и на склады.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области более 2 тысяч подростков этим летом ищут работу — чаще всего в общепите, на складах и в доставке. Об этом, ссылаясь на собственное исследование, пишут эксперты hh.ru во вторник, 2 июня.

Самый популярный вариант у школьников связан с кафе и ресторанами: официантами, бариста и другими сотрудниками заведений хотят устроиться 13% кандидатов. Ещё 10% рассматривают работу упаковщиками, комплектовщиками и маркировщиками, 8% — разнорабочими, 6% — курьерами и почтальонами, 5% — менеджерами по продажам и работе с клиентами.

Около половины подростков хотят работать на площадке потенциального босса, удалёнку выбирают только 3%. Занятость на всё лето ищут 44% соискателей, стажировки интересуют 1%.

По словам специалистов, работодатели чаще всего ищут курьеров и промоутеров, упаковщиков, продавцов, аниматоров, сборщиков заказов, официантов, догситтеров и сотрудников колл-центров.

Заработок, как правило, зависит от графика и обязанностей. За смену больше всего могут получить курьеры — 3−5 тысяч рублей. Упаковщикам предлагают 1,5−2,5 тысячи рублей, расклейщикам объявлений — 1,2−2,3 тысячи, промоутерам — около 2 тысяч.

При почасовой оплате выделяются догситтеры — 1−2 тысячи рублей в час, аниматоры — 1−1,3 тысячи, уборщики — 800−1 400 рублей. На месячной ставке выше всего оценивают официантов и сборщиков заказов — от 50 тысяч рублей. Сотрудникам колл-центров предлагают 40 тысяч, разнорабочим — 35 тысяч, няням и озеленителям — по 30 тысяч.

Официально устроиться на работу можно с 16 лет, но с согласия родителей или органов опеки трудовой договор разрешают заключать уже в 14−15. На каникулах подростки до 16 лет могут работать до 24 часов в неделю, с 16 до 18 лет — до 35 часов. Летом тинейджеры могут брать полную разрешённую смену без ограничений, связанных с учёбой.

Один из майских опросов показал, что почти 80% жителей Калининградской области готовы подрабатывать не по основной специальности.

