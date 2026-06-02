Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне Toyota RAV4 за 3 миллиона рублей

В ОМВД России по Центральному району Калининграда обратился 28-летний местный житель с.

Источник: KaliningradToday

заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля «Toyota RAV4». Ущерб, по словам заявителя, составил 3 миллиона рублей.

Предварительно установлено, что инцидент произошёл, когда супруга владельца автомобиля гуляла с ребёнком в районе футбольного поля на улице Менделеева. Женщина оставила детскую коляску, в которой находились ключи от припаркованного неподалёку автомобиля, без присмотра. Проходивший мимо злоумышленник похитил ключи и совершил угон иномарки.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции угнанный автомобиль был остановлен в кратчайшие сроки в посёлке Малое Васильково. Подозреваемым в совершении преступления оказался ранее судимый 31-летний житель Калининграда. Со слов задержанного, он находился в нетрезвом состоянии и решил просто покататься.

В настоящее время транспортное средство изъято и будет возвращено владельцу в установленном законом порядке. Дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше