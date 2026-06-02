В Калининграде полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне Toyota RAV4 за 3 миллиона рублей

заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля «Toyota RAV4». Ущерб, по словам заявителя, составил 3 миллиона рублей.
Предварительно установлено, что инцидент произошёл, когда супруга владельца автомобиля гуляла с ребёнком в районе футбольного поля на улице Менделеева. Женщина оставила детскую коляску, в которой находились ключи от припаркованного неподалёку автомобиля, без присмотра. Проходивший мимо злоумышленник похитил ключи и совершил угон иномарки.
Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции угнанный автомобиль был остановлен в кратчайшие сроки в посёлке Малое Васильково. Подозреваемым в совершении преступления оказался ранее судимый 31-летний житель Калининграда. Со слов задержанного, он находился в нетрезвом состоянии и решил просто покататься.
В настоящее время транспортное средство изъято и будет возвращено владельцу в установленном законом порядке. Дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).