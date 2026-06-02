Пьяный уголовник угнал «Тойоту» у калининградки, пока она гуляла с ребенком

В Калининграде женщина гуляла с ребенком в районе футбольного поля на ул. Менделеева. В этот момент у нее угнали автомобиль «Тойота», на котором она приехала на площадку с малышом. Женщина оставила детскую коляску, в которой лежали ключи от авто. Проходивший мимо злоумышленник похитил ключи и угнал машину.