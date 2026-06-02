Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Покровском открылся новый детский сад почти на 200 маленьких красноярцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе по улице Чернышевского, 69 начал работу новый детский сад. Современное дошкольное учреждение стало структурным подразделением детского сада № 70.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе по улице Чернышевского, 69 начал работу новый детский сад. Современное дошкольное учреждение стало структурным подразделением детского сада № 70.

Новое трехэтажное здание рассчитано на 190 мест. Сейчас сюда уже зачислено 100 детей, группы постепенно формируются с учетом возраста — от ясельных до подготовительных.

В учреждении оборудованы спортивный и актовый залы, а также современные игровые и учебные пространства. В группах установлено новое оборудование для развития детей, включая зоны для занятий логикой и координацией.

Отдельное внимание уделено пищеблоку и медицинскому кабинету. Кухня оснащена современным оборудованием для приготовления разнообразного детского питания, а медкабинет укомплектован всем необходимым для осмотров и оказания первой помощи.

Благоустроена и территория детского сада: установлены игровые комплексы, заасфальтированы дорожки, высажен газон.

Строительство детского сада велось за счет средств краевого и городского бюджетов, уточнили в мэрии.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше