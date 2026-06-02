В Покровском открылся новый детский сад почти на 200 маленьких красноярцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе по улице Чернышевского, 69 начал работу новый детский сад. Современное дошкольное учреждение стало структурным подразделением детского сада № 70.
Новое трехэтажное здание рассчитано на 190 мест. Сейчас сюда уже зачислено 100 детей, группы постепенно формируются с учетом возраста — от ясельных до подготовительных.
В учреждении оборудованы спортивный и актовый залы, а также современные игровые и учебные пространства. В группах установлено новое оборудование для развития детей, включая зоны для занятий логикой и координацией.
Отдельное внимание уделено пищеблоку и медицинскому кабинету. Кухня оснащена современным оборудованием для приготовления разнообразного детского питания, а медкабинет укомплектован всем необходимым для осмотров и оказания первой помощи.
Благоустроена и территория детского сада: установлены игровые комплексы, заасфальтированы дорожки, высажен газон.
Строительство детского сада велось за счет средств краевого и городского бюджетов, уточнили в мэрии.