Жителю Красноярского края грозит до семи лет за избиение подростка ложкой

КРАСНОЯРСК, 2 июн — РИА Новости. Мужчине, избившему в апреле 13-летнего подростка в Ачинске ложкой для обуви за то, что тот с друзьями сидел в подъезде, грозит до семи лет лишения свободы, однако с учетом обстоятельств он может получить меньший срок, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
В апреле краевой главк МВД сообщал, что мужчина в Ачинске избил мальчика металлической ложкой для обуви. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия. Позже суд избрал фигуранту меру пресечения в виде запрета определенных действий.
«Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет, но он, хоть и был судим, судимости сняты, поэтому видимых отягчающих (обстоятельств — ред.) нет. Смягчающие, как правило, есть, а при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих самое суровое наказание не может превышать две трети максимального срока по санкции, то есть две трети от семи лет», — сказала собеседница агентства.
По данным пресс-службы, прокуратура уже утвердила обвинение мужчине по части 2 статье 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия и использованием предмета в качестве оружия). Дело будет рассматривать Ачинский городской суд.