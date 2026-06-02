Что запрещено в день Владимирской иконы 3 июня 2026

3 июня 2026 года православная церковь чтит одну из самых древних и почитаемых святынь Руси — Владимирскую икону Божией Матери. По преданию, этот чудотворный образ был написан самим евангелистом Лукой.
В этот день важно не только знать историю праздника, но и помнить о народных традициях, приметах и том, как провести его с пользой для души и дома.
Что за чудотворная история 3 июня 2026 года.
Согласно преданию, икона написана на доске от стола, за которым трапезовало Святое Семейство. Увидев образ, Богородица произнесла: «Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет». В 1131 году святыня прибыла на Русь из Константинополя, а в 1155 году князь Андрей Боголюбский привёз её во Владимир, откуда и пошло её имя.
Икона не раз спасала Русь. В 1395 году, когда к Москве приближался Тамерлан, москвичи встретили образ крестным ходом. Завоеватель увидел во сне величественную Жену в сиянии, окруженную святителями, и в страхе увел войска. А празднование именно 3 июня установлено в память о чуде 1521 года: когда к столице подошел хан Махмет-Гирей, благочестивой инокине было видение, как московские святители с Богородицей и небесным воинством возвращаются в Кремль. Враг бежал, а в память спасения Москвы на Кучковом поле был воздвигнут Сретенский монастырь.
Что можно делать 3 июня 2026 года.
На Руси этот день был тесно связан с землей. Начинали сеять лён. Существовал и такой обычай: женщина могла сеять лён, сняв верхнюю одежду, чтобы «лён сжалился над её бедностью» и дал богатый урожай.
Сажать и ухаживать: наступало время для поздней рассады (огурцы, капуста, кабачки). Грядки нельзя было оставлять неухоженными.
Собирать травы — зверобой, ромашку и тысячелистник, особенно если утро было росистым.
Умываться росой: по поверью, это дарует красоту и здоровье на весь год.
Готовить с льном: каши или выпечка с льняным семенем и маслом символизировали связь с земледельческими традициями.
Творить добро — помогать тем, кто в беде, подавать милостыню и проводить время с семьей.
Что категорически нельзя делать 3 июня 2026 года.
Рубить или ломать берёзу. В этот день дерево считалось священным, его повреждение сулило несчастье.
Начинать новые крупные дела, не связанные с домом или хозяйством (успех маловероятен).
Давать в долг деньги или продукты, чтобы не привлечь финансовые трудности.
Ссориться, сквернословить и завидовать: негативные эмоции могли «прилипнуть» на весь год.
Отказывать в помощи просящим — это могло обернуться собственными проблемами.
Носить грязную или рваную одежду и работать после заката.
Рассказывать о своих добрых делах: скромность в этот день почиталась высшей добродетелью.
О чём молиться перед Владимирской иконой.
Перед этим образом просят о благословении брака и семейном благополучии, защите Отечества, исцелении от недугов (особенно глазных и кожных). Также молятся о хорошем урожае, мудрости в государственных и общественных делах, духовном просвещении и защите от искушений.
Народные приметы погоды на 3 июня.
Обильная утренняя роса или дождь — к богатому урожаю трав и овощей.
Утренний туман — к жаркому и солнечному дню.
Громкое вечернее кваканье лягушек — к ясной, хорошей погоде.
Ранний гром — к дождю во второй половине дня.
Птицы поют до рассвета — к скорой перемене погоды.
Обильное цветение рябины — к отличному урожаю овса.
Тёплое и ясное утро — лето будет щедрым на солнечные дни.