Что запрещено в день Владимирской иконы 3 июня 2026

Икона не раз спасала Русь. В 1395 году, когда к Москве приближался Тамерлан, москвичи встретили образ крестным ходом. Завоеватель увидел во сне величественную Жену в сиянии, окруженную святителями, и в страхе увел войска. А празднование именно 3 июня установлено в память о чуде 1521 года: когда к столице подошел хан Махмет-Гирей, благочестивой инокине было видение, как московские святители с Богородицей и небесным воинством возвращаются в Кремль. Враг бежал, а в память спасения Москвы на Кучковом поле был воздвигнут Сретенский монастырь.