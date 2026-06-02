Житель Красноярского края зарубил сожительницу и пытался запутать следователей (видео)

«Затем мужчина стёр отпечатки пальцев с орудия преступления и выбросил брюки со следами крови жертвы. После этого он самостоятельно сообщил в правоохранительные органы об убийстве, пытаясь отвести от себя подозрения. В рамках расследования уголовного дела отрабатывались различные версии и мотивы совершенного преступления, были изучены записи с камер видеонаблюдения, допрошены лица из окружения погибшей и зафиксированные камерами в этом районе, проведены обыски в квартирах предполагаемых злоумышленников. Результаты психофизиологического исследования с использованием полиграфа, проведенного в отношении сожителя, указали на его причастность к убийству. Под тяжестью предъявленных доказательств мужчина признал свою вину и детально продемонстрировал обстоятельства произошедшего при проведении проверки показаний на месте», — рассказали в СК.