Житель Красноярского края зарубил сожительницу и пытался запутать следователей (видео)

В Красноярском крае заключен под стражу 60-летний житель села Тасеево, обвиняемый в убийстве 68-летней женщины.
Преступление было совершено 15 мая 2026 года, но раскрыли его не сразу. По версии следствия, сожители находились во дворе своего дома и поругались из‑за раздела имущества, принадлежащего женщине. В ходе ссоры мужчина нанес ей множество ударов топором в область головы, от которых та скончалась на месте.
«Затем мужчина стёр отпечатки пальцев с орудия преступления и выбросил брюки со следами крови жертвы. После этого он самостоятельно сообщил в правоохранительные органы об убийстве, пытаясь отвести от себя подозрения. В рамках расследования уголовного дела отрабатывались различные версии и мотивы совершенного преступления, были изучены записи с камер видеонаблюдения, допрошены лица из окружения погибшей и зафиксированные камерами в этом районе, проведены обыски в квартирах предполагаемых злоумышленников. Результаты психофизиологического исследования с использованием полиграфа, проведенного в отношении сожителя, указали на его причастность к убийству. Под тяжестью предъявленных доказательств мужчина признал свою вину и детально продемонстрировал обстоятельства произошедшего при проведении проверки показаний на месте», — рассказали в СК.
В настоящее время по уголовному делу (ч. 1 ст. 105 УК РФ) выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.