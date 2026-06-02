Проезд по переулку Брянскому открыли в Хабаровске

В Хабаровске открыли проезд по переулку Брянскому. Новая дорога прошла через строящийся ЖК «Северный парк», она соединила улицы Воронежская и Совхозная. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», работы по благоустройству подходят к концу.
Рабочие уже положили новый асфальт, сделали разметку, установили дорожные знаки и обустроили пешеходные переходы. Остались лишь финальные штрихи: смонтировать светофоры и систему освещения. Параллельно с новой дорогой здесь прокладываются и тепловые сети.
— Трасса будет пользоваться высоким спросом. В перспективе здесь планируется запустить движение общественного транспорта, поскольку застройка территории непременно приведет к увеличению интенсивности транспортного движения. Подрядчики уже предусмотрели создание остановочных карманов, — сообщили в администрации города.
Напомним, что на благоустройство переулка Брянского выделили порядка 350 миллионов рублей в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность объекта — более 700 метров.