Проезд по переулку Брянскому открыли в Хабаровске

Работы по возведению новой дороги вышли на финишную прямую.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске открыли проезд по переулку Брянскому. Новая дорога прошла через строящийся ЖК «Северный парк», она соединила улицы Воронежская и Совхозная. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», работы по благоустройству подходят к концу.

Рабочие уже положили новый асфальт, сделали разметку, установили дорожные знаки и обустроили пешеходные переходы. Остались лишь финальные штрихи: смонтировать светофоры и систему освещения. Параллельно с новой дорогой здесь прокладываются и тепловые сети.

— Трасса будет пользоваться высоким спросом. В перспективе здесь планируется запустить движение общественного транспорта, поскольку застройка территории непременно приведет к увеличению интенсивности транспортного движения. Подрядчики уже предусмотрели создание остановочных карманов, — сообщили в администрации города.

Напомним, что на благоустройство переулка Брянского выделили порядка 350 миллионов рублей в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность объекта — более 700 метров.