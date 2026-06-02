Не согреши! Что запрещено в день Владимирской иконы 3 июня 2026

Согласно преданию, икона написана на доске от стола, за которым трапезовало Святое Семейство. Увидев образ, Богородица произнесла: «Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет». В 1131 году святыня прибыла на Русь из Константинополя, а в 1155 году князь Андрей Боголюбский привёз её во Владимир, откуда и пошло её имя. Икона не раз спасала Русь. В 1395 году, когда к Москве приближался Тамерлан, москвичи встретили образ крестным ходом. Завоеватель увидел во сне величественную Жену в сиянии, окруженную святителями, и в страхе увел войска. А празднование именно 3 июня установлено в память о чуде 1521 года: когда к столице подошел хан Махмет-Гирей, благочестивой инокине было видение, как московские святители с Богородицей и небесным воинством возвращаются в Кремль. Враг бежал, а в память спасения Москвы на Кучковом поле был воздвигнут Сретенский монастырь.