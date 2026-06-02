Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не согреши! Что запрещено в день Владимирской иконы 3 июня 2026

Какой православный праздник 3 июня 2026 года? Что можно и что нельзя делать по церковным обычаям 3 июня 2026 года?

3 июня 2026 года православная церковь чтит одну из самых древних и почитаемых святынь Руси — Владимирскую икону Божией Матери. По преданию, этот чудотворный образ был написан самим евангелистом Лукой.

В этот день важно не только знать историю праздника, но и помнить о народных традициях, приметах и том, как провести его с пользой для души и дома. Подробнее о традициях читайте на сайте rostov.aif.ru.

Что за чудотворная история 3 июня 2026 года.

Согласно преданию, икона написана на доске от стола, за которым трапезовало Святое Семейство. Увидев образ, Богородица произнесла: «Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет». В 1131 году святыня прибыла на Русь из Константинополя, а в 1155 году князь Андрей Боголюбский привёз её во Владимир, откуда и пошло её имя. Икона не раз спасала Русь. В 1395 году, когда к Москве приближался Тамерлан, москвичи встретили образ крестным ходом. Завоеватель увидел во сне величественную Жену в сиянии, окруженную святителями, и в страхе увел войска. А празднование именно 3 июня установлено в память о чуде 1521 года: когда к столице подошел хан Махмет-Гирей, благочестивой инокине было видение, как московские святители с Богородицей и небесным воинством возвращаются в Кремль. Враг бежал, а в память спасения Москвы на Кучковом поле был воздвигнут Сретенский монастырь.

Что можно делать 3 июня 2026 года.

На Руси этот день был тесно связан с землей. Начинали сеять лён. Существовал и такой обычай: женщина могла сеять лён, сняв верхнюю одежду, чтобы «лён сжалился над её бедностью» и дал богатый урожай.

Сажать и ухаживать: наступало время для поздней рассады (огурцы, капуста, кабачки). Грядки нельзя было оставлять неухоженными.

Собирать травы — зверобой, ромашку и тысячелистник, особенно если утро было росистым.

Умываться росой: по поверью, это дарует красоту и здоровье на весь год.

Готовить с льном: каши или выпечка с льняным семенем и маслом символизировали связь с земледельческими традициями.

Творить добро — помогать тем, кто в беде, подавать милостыню и проводить время с семьей.

Что категорически нельзя делать 3 июня 2026 года.

Рубить или ломать берёзу. В этот день дерево считалось священным, его повреждение сулило несчастье.

Начинать новые крупные дела, не связанные с домом или хозяйством (успех маловероятен).

Давать в долг деньги или продукты, чтобы не привлечь финансовые трудности.

Ссориться, сквернословить и завидовать: негативные эмоции могли «прилипнуть» на весь год.

Отказывать в помощи просящим — это могло обернуться собственными проблемами.

Носить грязную или рваную одежду и работать после заката.

Рассказывать о своих добрых делах: скромность в этот день почиталась высшей добродетелью.

О чём молиться перед Владимирской иконой.

Перед этим образом просят о благословении брака и семейном благополучии, защите Отечества, исцелении от недугов (особенно глазных и кожных). Также молятся о хорошем урожае, мудрости в государственных и общественных делах, духовном просвещении и защите от искушений.

Народные приметы погоды на 3 июня.

Обильная утренняя роса или дождь — к богатому урожаю трав и овощей.

Утренний туман — к жаркому и солнечному дню.

Громкое вечернее кваканье лягушек — к ясной, хорошей погоде.

Ранний гром — к дождю во второй половине дня.

Птицы поют до рассвета — к скорой перемене погоды.

Обильное цветение рябины — к отличному урожаю овса.

Тёплое и ясное утро — лето будет щедрым на солнечные дни.