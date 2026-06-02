Адаптивную одежду для людей с инвалидностью сошьют в Хабаровском крае

К губернаторскому проекту «Сделано в Хабаровском крае» присоединилась мастерская по индивидуальному пошиву одежды (6+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сейчас в мастерской идёт работа над созданием первой специализированной линейки для людей с ограниченными физическими возможностями. Её планируют разместить в августе 2026 года во флагманском магазине «Сделано в Хабаровском крае» в Москве. Продвижение продукции — самая востребованная мера поддержки участников проекта. Помощь предпринимателям оказывается по президентскому нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство»).
Владелица мастерской Антонина Белова рассказала, как пришла в швейное дело. Всё началось с просьбы знакомой — вместе с мамой сшили спортивный костюм, и он так понравился окружающим, что семейный совет рекомендовал открыть мастерскую. Мама Антонины — портной по профессии, детство будущей предпринимательницы прошло в ателье, где та работала.
В прошлом году Антонина попробовала свои силы в создании адаптивной одежды. Первые модели успешно продали и протестировали — в мастерской внимательно прислушались ко всем рекомендациям и советам владельцев.
Антонина Белова рассказала о своей миссии:
— Очень хочу помочь людям с инвалидностью, создав простую, удобную и модную одежду по их меркам и потребностям. Сначала учишься смотреть на мир их глазами и постепенно понимаешь, что неудобно и как это можно исправить. Иногда приходится вносить конструктивные изменения в лекала, но иногда достаточно дополнительных карманов или «молний». Именно эти незначительные, на первый взгляд, детали делают проще и уютнее быт человека с инвалидностью.
По поручению губернатора края в регионе ускорена работа по продвижению местных производителей в рамках проекта «Сделано в Хабаровском крае». Цель — сделать узнаваемыми местные бренды в регионе, России и за рубежом. Летом 2025 года заработал первый флагманский магазин в Москве, на днях такой же открылся в Калуге. По планам, до конца 2026 года региональный зонтичный бренд зарегистрируют в Белоруссии и Китае.
