Сестра и зять стали выгонять из дома казахстанку после того, как получили от нее 20 тыс. долларов

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, Таразским городским судом было рассмотрено гражданское дело по иску женщины к двум ответчикам о взыскании денежной суммы. Дело касалось ситуации, когда в мае 2023 года сестра и зять истца, войдя в доверие, убедили ее и ее супруга передать им 20 тысяч долларов США якобы для покупки автомобиля из Грузии с целью его последующей перепродажи и приобретения жилья.
Получив деньги, ответчики не вернули их, перестали выходить на связь и выгоняли истца из дома, уклоняясь от возврата денежных средств. В связи с этим истец обратилась в суд, требуя взыскать с ответчиков сумму неосновательного обогащения, судебные расходы, наложить арест на их имущество и банковские счета.
В результате применения судом примирительных процедур стороны достигли взаимного согласия разрешить конфликт мирным путем и представили на утверждение соглашение об урегулировании спора в порядке медиации. Согласно условиям этого соглашения, ответчики обязались выплатить истцу 19 250 долларов США.
Истец отказалась от исковых требований, а сумма выплаты должна быть пересчитана в национальную валюту по официальному курсу Национального банка, что составляет более 8,9 млн тенге. Истцу из бюджета полностью возвращена уплаченная госпошлина.
Суд разъяснил сторонам, что в случае неисполнения условий соглашения в добровольном порядке оно будет принудительно исполнено на основании исполнительного листа. Определение суда вступило в законную силу, и на данный момент ответчики уже выплатили истцу 10 тысяч долларов США.