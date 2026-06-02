Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сестра и зять стали выгонять из дома казахстанку после того, как получили от нее 20 тыс. долларов

В Таразе спор между родственниками из-за крупной суммы денег дошел до суда, где стороны удалось примирить, они заключили соглашение, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Жамбылской области, Таразским городским судом было рассмотрено гражданское дело по иску женщины к двум ответчикам о взыскании денежной суммы. Дело касалось ситуации, когда в мае 2023 года сестра и зять истца, войдя в доверие, убедили ее и ее супруга передать им 20 тысяч долларов США якобы для покупки автомобиля из Грузии с целью его последующей перепродажи и приобретения жилья.

Получив деньги, ответчики не вернули их, перестали выходить на связь и выгоняли истца из дома, уклоняясь от возврата денежных средств. В связи с этим истец обратилась в суд, требуя взыскать с ответчиков сумму неосновательного обогащения, судебные расходы, наложить арест на их имущество и банковские счета.

В результате применения судом примирительных процедур стороны достигли взаимного согласия разрешить конфликт мирным путем и представили на утверждение соглашение об урегулировании спора в порядке медиации. Согласно условиям этого соглашения, ответчики обязались выплатить истцу 19 250 долларов США.

Истец отказалась от исковых требований, а сумма выплаты должна быть пересчитана в национальную валюту по официальному курсу Национального банка, что составляет более 8,9 млн тенге. Истцу из бюджета полностью возвращена уплаченная госпошлина.

Суд разъяснил сторонам, что в случае неисполнения условий соглашения в добровольном порядке оно будет принудительно исполнено на основании исполнительного листа. Определение суда вступило в законную силу, и на данный момент ответчики уже выплатили истцу 10 тысяч долларов США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше