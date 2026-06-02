Калининградцы пожаловались на неубранные новогодние украшения в Южном парке

В Калининграде в Южном парке до сих пор не убрали новогодние украшения. Об этом местные жители сообщили в комментариях на странице горадминистрации «ВКонтакте».
«Первый день лета, а в Южном парке на ёлке всё ещё висят новогодние украшения! Решили уже до декабря не снимать? Обещали через неделю снять», — написала жительница областного центра.
В мэрии сообщили, что работу по уборке новогодних украшений еще не провели «по техническим причинам». Представители горадминистрации пообещали «постараться» снять игрушки в течение недели.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше