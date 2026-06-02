В Красноярске завершается голосование за объекты благоустройства 2027 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. До окончания голосования за территории, которые будут благоустроены в 2027 году, осталось 10 дней. Свой выбор уже сделали более 136 тысяч горожан.
Голосование проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За время ее реализации в городе уже благоустроено около 100 общественных пространств.
Жителям предлагают выбрать один из 17 объектов на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. В итоговый план благоустройства войдут 8 территорий.
На данный момент в числе лидеров — набережная Енисея в микрорайоне Тихие Зори, бульвар Ботанический, сквер у ледового дворца «Сокол», набережная в Ленинском районе, сквер «Московский тракт», сквер у стелы на въезде в микрорайон Солнечный, а также сквер имени Крутовского и территория на улице Калинина.
Голосование продлится до 12 июня. Принять участие могут все желающие старше 14 лет, напомнили в мэрии.