Новые правила въезда во Вьетнам затронули казахстанцев

Во Вьетнаме ввели обязательную онлайн-декларацию для въезда через крупнейший остров страны — Фукуок, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Теперь с 1 июня 2026 года иностранные пассажиры, прибывающие во Вьетнам через международный аэропорт Фукуок, обязаны заранее подать информацию онлайн перед прилетом через официальный портал.

Это требование, как отмечено в публикации сайта VisasNews, является частью внедрения системы PAI (Pre-arrival Information — «предварительная информация о прибытии»).

Известно, что анкету можно заполнить за три дня до вылета во Вьетнам.

Пассажиры должны зайти на официальный портал или отсканировать QR-код на стойках регистрации, если он предоставлен авиакомпанией или властями.

После входа на сайт необходимо выбрать язык, затем опцию создания и подачи предварительной информации о прибытии. Далее форма запрашивает персональные данные пассажира, паспортную информацию, данные рейса, а также сведения о визе или типе въезда.

Для пассажиров, въезжающих на Фукуок по местному безвизовому режиму, в разделе типа визы нужно выбрать «Phu Quoc Visa Exemption» (безвизовый режим Фукуока). Затем необходимо указать данные места проживания во Вьетнаме, проверить информацию и отправить декларацию.

После завершения система генерирует QR-код, подтверждающий регистрацию. Его нужно сохранить (в телефоне или в виде скриншота) и предъявить сотрудникам иммиграционной службы по прибытии в аэропорт Фукуока.

Перед заполнением формы путешественнику нужно подготовить:

паспорт со сроком действия более 6 месяцев, данные о рейсе, адрес проживания во Вьетнаме, личную электронную почту.

«На эту почту будут приходить уведомления, связанные с декларацией. Власти рекомендуют не откладывать заполнение формы на последний момент, чтобы избежать проблем при регистрации или по прибытии», — говорится в оповещении.

Стоит уточнить, что предварительная декларация не заменяет паспортный контроль. Она лишь помогает ускорить процесс обработки данных, но все пассажиры все равно проходят проверку документов и условий въезда.