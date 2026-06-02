Из Калининграда запустили паровоз в Багратионовск

В первый туристический рейс по региону ретропоезд отправился в мае 2021 года. Он ездил по маршруту Калининград — Полесск — Советск. Стоимость экскурсии составляла 3200 рублей. Ретропоезд также ходил в 2022 году. Однако позже он сломался, и от его перезапуска временно отказались.