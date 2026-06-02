В Национальном центре «Россия» на Енисее открылась выставка «Они сражались за Родину»

Передвижная выставка портретов погибших героев спецоперации «Они сражались за Родину» открылась сегодня, 2 июня, в Национальном центре «Россия» на Енисее. Основу экспозиции составляют картины, написанные художником Шамилем Курбановым. На выставке также представлены пять портретов наших земляков, красноярцев, отдавших свою жизнь в зоне проведения специальной военной операции. Одними из первых посетителей выставки стали первый заместитель губернатора Красноярского края — руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко, депутаты регионального Законодательного собрания Галина Ампилогова, Ирина Иванова, участники проекта «Сибирский характер» и другие ветераны спецоперации. Профессиональные военные, добровольцы, гражданские — все они сложили свои головы во имя нашего Отечества! Эта выставка — наш моральный долг перед теми, для кого слова «Родина» и «честь» значили больше жизни! — отметил Сергей Пономаренко. Портреты участников СВО уже экспонировались во многих городах страны, их увидели и узнали о подвигах героев десятки тысяч человек. В Красноярске выставка будет работать до 14 июня. Она организована красноярским объединением ветеранов боевых действий «Сибирь» и творческой группой капитана запаса ФСБ России, участника СВО Павла Шабрина при поддержке ветеранских организаций России.