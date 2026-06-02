Более 250 опасных объектов выявили нижегородцы в ходе проекта «БезопасНО»

В течение месяца сигналы об опасных объектах поступали по телефону и через платформу «Лобачевский». Всего зарегистрировано 252 обращения: 218 — по люкам, 28 — по арматуре и штырям, 6 — по бесхозным проводам. По каждому сигналу оперативно выезжали профильные службы: люки закрывали, арматуру убирали, оборванные провода демонтировали. Большая часть заявок уже отработана; оставшиеся находятся в работе и будут устранены в ближайшее время.