Ранее постпред Украины в ООН Андрей Мельник обратился к государствам Запада с просьбой перехватывать российские беспилотники и ракеты в небе над Украиной.
По словам депутата, в ответ на такие действия Москва начнет военное противодействие. Для этого, как подчеркнул Колесник, не потребуется никаких специальных разрешений.
«Россия будет осуществлять защиту страны в любом варианте. Если будет так, значит, будут уничтожаться те объекты, которые сбивают над Украиной наши боевые средства. Это уже не подлежит даже обсуждению. Это логика военных действий», — отметил собеседник «Ленты.ру».
Парламентарий допустил, что подобный сценарий способен перерасти в полномасштабное противостояние между Россией и Западом. Он напомнил, что Запад уже давно участвует в конфликте: поставляет оружие Киеву, передает разведданные и использует самолеты дальнего радиолокационного обнаружения для целеуказания. Колесник также отметил, что Мельник фактически отдает команды Западу, и создается впечатление, что Запад уже подчиняется украинской власти.
«Они сами не поняли, как стали на побегушках у Украины. То есть не “Украина це Европа”, а “Европа це Украина”», — поделился политик.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости объективного расследования инцидента с беспилотным летальным аппаратом в Румынии для Европы. По его словам, такое расследование должно включать передачу обломков БПЛА России для проведения экспертизы.