Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предупредили о последствиях перехвата дронов РФ НАТО

Россия примет ответные меры, если западные государства решат сбивать российские беспилотники и ракеты в небе над Украиной. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» недавний призыв Киева к союзникам.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее постпред Украины в ООН Андрей Мельник обратился к государствам Запада с просьбой перехватывать российские беспилотники и ракеты в небе над Украиной.

По словам депутата, в ответ на такие действия Москва начнет военное противодействие. Для этого, как подчеркнул Колесник, не потребуется никаких специальных разрешений.

«Россия будет осуществлять защиту страны в любом варианте. Если будет так, значит, будут уничтожаться те объекты, которые сбивают над Украиной наши боевые средства. Это уже не подлежит даже обсуждению. Это логика военных действий», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Парламентарий допустил, что подобный сценарий способен перерасти в полномасштабное противостояние между Россией и Западом. Он напомнил, что Запад уже давно участвует в конфликте: поставляет оружие Киеву, передает разведданные и использует самолеты дальнего радиолокационного обнаружения для целеуказания. Колесник также отметил, что Мельник фактически отдает команды Западу, и создается впечатление, что Запад уже подчиняется украинской власти.

«Они сами не поняли, как стали на побегушках у Украины. То есть не “Украина це Европа”, а “Европа це Украина”», — поделился политик.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости объективного расследования инцидента с беспилотным летальным аппаратом в Румынии для Европы. По его словам, такое расследование должно включать передачу обломков БПЛА России для проведения экспертизы.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше