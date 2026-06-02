В 10 кадровых центрах Кировской области начался ремонт

Там обновят мебель и окрасят стены в фирменные цвета.

Ремонт 10 кадровых центров начался в Кировской области при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.

Работы проводят в поселках Санчурск, Кикнур, Кумены, Афанасьево и Суна, городах Яранске, Мурашах, Малмыже, Вятских Полянах и Кирове. Всего планируется обновить 41 помещение.

«В помещениях кадровых центров ведется демонтаж перегородок, выравнивание и заливка полов, электромонтажные работы, на ряде объектов уже приступили к внутренней отделке помещений и окрашиванию стен в фирменные цвета. Помимо ремонта, будет обновлена мебель, а также установлены современные цифровые системы. Все работы ведутся в соответствии с графиком», — рассказала начальник управления труда и занятости Кировской области Ольга Рысева.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.