в Красноярском крае хотят закрыть старшие классы в школах с недобором

В сельских школах часто один-два выпускника в классе.

В Красноярском крае планируют убрать 10 и 11 классы в школах, где в старшей школе учится меньше 25 человек. Об этом сообщает «Проспект Мира».

Родители учеников Аэропортовской школы в Емельяново рассказали, что их детям предложили с 1 сентября ездить в другую школу за 15−20 километров. Сейчас в девятом классе этой школы 15 учеников.

По данным издания, аналогичная ситуация складывается в Еловской и Сибирякской школах Емельяновского района, а также в некоторых школах Ачинского района.

В краевом минобре пояснили: в сельских школах часто один-два выпускника в классе, при этом учитель получает ставку, тогда как в городе на ту же ставку ведёт 25−30 детей. Муниципалитетам поручено проанализировать возможность объединения старших классов в одной школе с подвозом детей.

Однако там, где организовать подвоз невозможно, классы не закроют — право детей на образование сохраняется.