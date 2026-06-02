в Красноярском крае хотят закрыть старшие классы в школах с недобором

В Красноярском крае планируют убрать 10 и 11 классы в школах, где в старшей школе учится меньше 25 человек. Об этом сообщает «Проспект Мира».
Родители учеников Аэропортовской школы в Емельяново рассказали, что их детям предложили с 1 сентября ездить в другую школу за 15−20 километров. Сейчас в девятом классе этой школы 15 учеников.
По данным издания, аналогичная ситуация складывается в Еловской и Сибирякской школах Емельяновского района, а также в некоторых школах Ачинского района.
В краевом минобре пояснили: в сельских школах часто один-два выпускника в классе, при этом учитель получает ставку, тогда как в городе на ту же ставку ведёт 25−30 детей. Муниципалитетам поручено проанализировать возможность объединения старших классов в одной школе с подвозом детей.
Однако там, где организовать подвоз невозможно, классы не закроют — право детей на образование сохраняется.